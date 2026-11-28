Potsdam (dpa) – Elke Büdenbenders Zeit als First Lady an der Seite des Bundespräsidenten ist bald vorbei. «Ich kann mir meinen Mann noch gar nicht im Ruhestand vorstellen, das kann ich schon sagen», meint die 64-jährige Ehefrau von Frank-Walter Steinmeier. Seine Amtszeit geht im März 2027 nach zehn Jahren zu Ende. Büdenbender erzählt der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Rede in Potsdam, was die Zukunft nun für sie bringt und worauf sie sich freut.

Mit Blick auf die Nach-Bellevue-Zeit hat Büdenbender einen persönlichen Paar-Wunsch: «Man hat wenig Privatheit. Und vielleicht diese Privatheit ein Stück zurückzuerobern, das wäre vielleicht auch ganz schön.» Als Bundespräsident a.D. werde ihr Mann sicher weiter gesellschaftliche Aufgaben übernehmen. «Aber wir wollen beide mehr Zeit zusammen haben.»





Von Schloss Bellevue, das über Jahre saniert wird, hat sich Büdenbender schon verabschiedet. Der Bundespräsident und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Sommer einen Neubau am Spreebogen bezogen.

Neue Vorsitzende von Unicef Deutschland

Auch ein neues Projekt steht für die 64-Jährige schon bevor. Im April 2027 wird Büdenbender Vorsitzende des Kinderhilfswerks Unicef Deutschland. «Das nehme ich sehr ernst und das wird auch bestimmt viel Arbeit werden.» Büdenbender engagiert sich seit langem für Kinderrechte und Bildungschancen.

In einer Rede in der Oberlinkirche in Potsdam sagt sie, Kinderrechte gehörten ins Grundgesetz. Kinder seien «ganz eigenständige Persönlichkeiten, die eigene Rechte haben und deren Entwicklung begleitet und geschützt werden muss». Unter dem Titel «Vom Recht, Rechte zu haben» hielt die Juristin die Oberlinrede – eine traditionsreiche Veranstaltung des kirchlichen Oberlinhauses in Potsdam, das sich für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung einsetzt.

«Dem Tod nah»

Büdenbender gab den Gästen in der Oberlinkirche vor allem auch persönliche Einblicke: Es ging um den Umgang mit Trauer, ihre Krankheit und enge Familienbande. Sie lebt mit einer Niere, die ihr Mann ihr 2010 wegen des Versagens ihrer Organe gespendet hat. Sie sagt: «Wenn ich dem Tod nahe komme, komme ich gleichzeitig dem Leben näher.»

Richteramt und First Lady

Im vergangenen Sommer ging Büdenbender in den Ruhestand als Richterin. Sie war 2022 während der zweiten Amtszeit ihres Mannes ans Verwaltungsgericht zurückgekehrt. Sie habe mit einer halben Stelle als Richterin gearbeitet – «was nie hinhaut» – und mit einer halben Stelle als First Lady, erzählt sie. «Und irgendwann war ich einfach wirklich erschöpft.»

Georg Friedrich Prinz von Preußen, der im Beirat der Oberlinstiftung sitzt, sagt: «Ein Land zu repräsentieren, kann ein Knochenjob sein.» Das wisse er «tatsächlich aus erster Hand von dem einen oder anderen Vertreter meiner europäischen Verwandtschaft».

Büdenbender: Zeit für eine Frau im Amt

Am 30. Januar will Ilse Aigner als Kandidatin der Union für das Bundespräsidentenamt gewählt werden. Die Nachfolge-Debatte kommentiert Büdenbender offen: «Ich finde es toll, dass zum ersten Mal eine Frau die größten Chancen hat, deutsches Staatsoberhaupt zu werden (…). Ich finde, das gehört sich auch nach so einer langen Zeit, dass es eine Frau wird.»

Was wird Büdenbender, die vielfache Schirmherrin ist und sich für soziale Projekte engagiert, nach der Zeit als First Lady fehlen? «Ich denke, ich werde ganz sicherlich die Menschen vermissen. Diese wunderbaren Netzwerke, die sich aufgetan haben – auch zu sehen, wie viele Menschen sich engagieren, das macht mich so optimistisch.»