Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin gehen am Donnerstag in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit null Punkten und als Schlusslicht in das zweite Hauptgruppenspiel der Champions League gegen den Bundesliga-Rivalen MT Melsungen (20.45 Uhr/Dyn). Das angestrebte Viertelfinale liegt deshalb aktuell in weiter Ferne. Dafür wäre für den Tabellen-Sechsten mindestens Platz vier notwendig.

Geschäftsführer Bob Hanning brachte deshalb vergangene Woche auf einer Pressekonferenz eine andere Idee ins Spiel. «Man könnte meinen, wenn wir Fünfter werden und die European League spielen, ist es die größte Chance nächste Saison wieder Champions League zu spielen. Das darf ich als Geschäftsführer nicht sagen, trotzdem denke ich manchmal dran», sagte er.





Über die European League wieder in die Champions League

Denn als Gruppen-Fünfter ginge es für den momentanen Tabellen-Sechsten im Achtelfinale der European League weiter. Mit dem Gewinn dieses zweitklassigen Wettbewerbs hätten sie die Qualifikation zur Champions League sicher – wie es Melsungen im letzten Jahr geschafft hatte. Ein scheinbar leichterer Weg für die erneute Qualifikation zur Königsklasse.

Trainer Nicolej Krickau will sich mit solchen Gedankenspielen aber noch nicht beschäftigen. «So weit sind wir noch nicht. Wir haben noch sieben Spiele und du brauchst am Ende nur zwei Punkte mehr als zwei andere. Wir haben immer noch den Glauben, dass wir das erreichen können», sagte der Däne. Als Gruppendritter oder Vierter droht im Viertelfinale jedoch der SC Magdeburg oder der FC Barcelona. Deshalb wäre Platz fünf zumindest eine Art «B-Prämie».