Chemnitz (dpa) – Die Stadt Chemnitz sorgt sich um ihr bekanntestes Wahrzeichen: der im Volksmund «Nischel» genannte riesige Bronzekopf des Philosophen Karl Marx. Nach 55 Jahren Standzeit gebe es Sanierungsbedarf, erklärte Kulturamtsleiter Ferenc Csák. Doch wie es im Innern um den Zustand der zweitgrößten Porträtbüste der Welt bestellt ist, ist unklar. Deswegen wird diese Woche ein Experte in den Kopf steigen und sich ein Bild machen.

Das monumentale Denkmal war im Oktober 1971 eingeweiht worden. Schöpfer ist der russische Bildhauer Lew Kerbel (1917-2003). Die 40 Tonnen schwere Büste war einst in einer Gießerei im damaligen Leningrad – heute St. Petersburg – gegossen und dann für den Transport in 95 Teile zerlegt worden. In Chemnitz, das damals Karl-Marx-Stadt hieß, wurden sie dann wieder zusammengeschweißt. Die Schlussplatte soll nun herausgesägt werden.





So ist das weitere Vorgehen

Voraussichtlich am Mittwoch soll über diese Öffnung ein Gutachter in das Innere steigen. Er soll sich ein Bild davon machen, wie der Korrosionsschutz aufgebaut ist, die Schraubverbindungen untersuchen und messen, inwieweit die Verankerung der Stahlkonstruktion im Sockel noch tragfähig ist, wie die Stadt informierte. Danach werde das Monument zunächst wieder verschlossen.

Die Untersuchung diene dazu, das weitere Vorgehen zu eruieren, erklärte Csák. Die eigentliche Sanierung soll im Sommer 2027 beginnen und voraussichtlich bis ins Jahr 2028 dauern. Fürs kommende Jahr hat die Stadt dafür zunächst 50.000 Euro eingeplant, weitere Fördermittel über 25.000 Euro seien beantragt, hieß es. Zu der Büste gehört auch ein Relief im Hintergrund mit der Inschrift «Proletarier aller Länder vereinigt euch!» in mehreren Sprachen. Dieser Teil des Ensembles ist bereits auf Vordermann gebracht worden.

Das Monument wurde einst als Machtdemonstration der SED errichtet, hat aber den Untergang der DDR überdauert. Heute ist es nicht nur das bekannteste Wahrzeichen von Chemnitz, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv und Schauplatz für Versammlungen und Kunstaktionen. So war es Schauplatz der großen Eröffnungsgala von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025.