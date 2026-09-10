Berlin (dpa/bb) – Anlässlich des bundesweiten Warntags sind in Berlin am Vormittag an vielen Orten Warnsirenen zu hören gewesen. Auch an Handys wurden Warnmeldungen verschickt, die laut schrillten. Im Abgeordnetenhaus wurde eine Rede von SPD-Fraktionschef Raed Saleh durch Alarmtöne auf vielen Handys unterbrochen. Bis alles wieder ruhig wurde, dauerte es einige Zeit. Auch vor dem Abgeordnetenhaus war Sirenengeheul zu hören.





Um 11.45 Uhr waren die Sirenen erneut zu hören. Gleichzeitig wurden Entwarnungen an Mobiltelefone verschickt. Die Polizei wies darauf hin, im Ernstfall Ruhe zu bewahren und sich zunächst über die Situation und das richtige Verhalten zu informieren. Nach Angaben auf der Internetseite des Bevölkerungsschutzes sollten über die Warn-App Nina sowie im Radio, Fernsehen und über andere Kanäle Warnmeldungen verbreitet werden.

Premiere im vergangenen Jahr

Am Warntag testen Behörden verschiedene Warnmittel, um den Ernstfall zu üben. Im vergangenen Jahr heulten die Warnsirenen zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren. Mehr als 200 Sirenen kamen dabei zum Einsatz. In den kommenden Jahren soll der Aufbau besonders am Stadtrand weitergehen und die Zahl der Sirenen auf bis zu 550 steigen. Eigentlich sollte das Projekt schon vor Jahren abgeschlossen sein, es verzögerte sich aber.