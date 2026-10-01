Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auch nach dem Herbstbeginn bleibt es bis zum Ende der Woche noch warm. Der Tag bringt Höchstwerte zwischen 23 und 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den kommenden Tagen gehen die Temperaturen dann etwas zurück, warm bleibt es aber trotzdem.

Die Wetterexperten erwarten heute einen Mix aus Sonne und Wolken. Regen ist demnach nicht in Sicht, es weht ein teils mäßiger Südostwind. Die Nacht bleibt der Prognose zufolge weitgehend trocken, nur in der Prignitz wird mit etwas Regen gerechnet. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Tiefstwerte zwischen 12 und 8 Grad.





Am Freitag fallen die Tageshöchstwerte leicht ab: Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad. Teils dichte Wolken zieren den Himmel, zudem rechnet der Wetterdienst mit gelegentlichem Regen. In der Nacht zu Samstag zieht dann manchen Orts teils dichter Nebel auf. Der Prognose zufolge fallen die Temperaturen auf Werte von 11 bis 7 Grad.

Am Wochenende erwartet der DWD Tageshöchstwerte zwischen 19 und 21 Grad und nur wenig Regen. Nach wechselnder Bewölkung am Samstag zieht der Himmel am Sonntag weiter zu, zeitweise regnet es dann.