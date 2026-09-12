Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Wolken und zeitweiser Regen bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg. Am heutigen Samstag bleibt es noch weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Sonntag ist dann für die ganze Region Regen angesagt.

Bis dahin rechnet der Wetterdienst mit wechselhafter Bewölkung bei Höchstwerten zwischen 21 und 23 Grad. In der Nacht ziehen die Wolken dann weiter zu. Der Prognose zufolge kommt es zeitweise zu Regen, bei Tiefstwerten zwischen 15 und 11 Grad.





Auch am Sonntag regnet es: Der DWD prognostiziert nach südostwärts abziehenden Regen, später sind gelegentlich noch Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 21 Grad, bei meist dichten Wolken. Schauer werden zudem in der Nacht zu Montag erwartet, gebietsweise kommt es aber auch zu Auflockerungen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 14 und 12 Grad.

Die kommende Woche startet trocken: Neben Wolken bringt der Montag Höchsttemperaturen zwischen 20 und 22 Grad.