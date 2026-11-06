Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Wechselhaftes Wetter steht den Menschen am Wochenende in Berlin und Brandenburg bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis zur neuen Woche Nebel, Wolken und Sonne.

Der heutige Freitag startet noch trüb: Der DWD rechnet mit Hochnebel, später gibt es vereinzelt Auflockerungen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad. Auch in der Nacht zu Samstag erwartet der DWD Hochnebel, im Verlauf der Nacht klart der Himmel dann von Osten her auf. Die Tiefstwerte erreichen voraussichtlich null bis minus zwei Grad.





Am Samstag lockt Ausflugswetter: Der Prognose zufolge löst sich der Nebel örtlich auf und in der gesamten Region kommt die Sonne heraus. Es werden nur wenige Wolken erwartet, bei maximalen Temperaturen von fünf bis acht Grad. Laut dem DWD bleibt es trocken.

Auch am Sonntag kann der Schirm wohl zu Hause bleiben. Die Wetterexperten rechnen mit einer geringen Regenneigung – den Angaben zufolge bleibt es bei wechselnder Bewölkung weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen sechs und acht Grad.