Potsdam (dpa/bb) – Die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg bleibt am Montag vielerorts bestehen. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass die Waldbrandgefahr am Montag in vielen Regionen mittel bis hoch ist, nur stellenweise auch niedriger. Ab Dienstag geht sie vor allem im Norden zurück und nimmt im Süden teils zu, wo sie meist im mittleren Bereich bleibt.

Bis Donnerstag steigt die Gefahr wieder, so dass in mehreren Regionen ein hohes Risiko herrscht. Für Montag und Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst nur vereinzelte Schauer. Wegen ausgedehnter Kiefernwälder, geringer Niederschlagsmengen und leichter Sandböden gilt Brandenburg bundesweit als Waldbrand-«Hotspot».



