Potsdam (dpa/bb) – Die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg entspannt sich in den kommenden Tagen etwas, bleibt aber stellenweise hoch. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass die Waldbrandgefahr am Sonntag im Nordwesten und Norden des Landes leicht sinkt auf sehr geringe bis mittlere Gefahr, im Osten und der Mitte teils hoch bleibt und im Süden leicht zunimmt bei geringer Gefahr.

Am Montag steigt die Gefahr teils zunächst wieder und geht ab Dienstag etwas zurück, so dass in vielen Regionen ein mittleres Risiko für Waldbrände besteht, im Norden geringer. In den kommenden Tagen werden nur vereinzelt Schauer erwartet.



