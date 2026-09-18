Berlin (dpa) – Zum Abschluss des Wahlkampfs hat der Berliner Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf für eine Verkehrswende und mehr Klimaschutz in der Hauptstadt geworben. Seine Partei trete etwa dafür ein, mehr verkehrsberuhigte Schulzonen einzurichten, damit weniger Kinder verletzt werden. Rund 700 verletzte Kinder im vergangenen Jahr – das sei nicht hinnehmbar, sagte Graf bei einer Veranstaltung im Mauerpark nahe der Bernauer Straße. Bei einer Schulzone wird die Straße vor dem Eingang so umgestaltet, dass die Sicherheit und das Bringen von Kindern zu Fuß und mit dem Fahrrad durch mehr Platz vereinfacht wird.

Graf sagte, es gehe ihm um eine Verkehrswende, bei der kein Mensch mehr im Verkehr stirbt, aber auch Bus und Bahn wieder günstig sind und auch pünktlich kommen. Zusammengefasst laute die Botschaft seiner Partei: «Wir wollen, dass Berlin klimaneutral, bezahlbar und frei wird.»





1.500 neue U-Bahn-Wagen sollen angeschafft werden

Im Wahlkampf hatten die Grünen, die zurzeit in der Opposition sitzen, unter anderem mit der Forderung geworben, 1.500 neue U-Bahnwagen anzuschaffen. Auch soll die Zahl der Gemeinschaftsschulen verdoppelt werden. Um der Vermüllung Herr zu werden, soll es eine Verpackungssteuer geben. Die Idee: Verpackungsmüll wird vermieden und die Verursacher bezahlen.

Im Kampf gegen Wohnungsmangel und hohe Mieten, es war das Topthema des Wahlkampfs, sollen nach dem Willen der Grünen leerstehende Büroräume umgewandelt und Genehmigungen für neue Bürohochhäuser gestoppt werden. Darüber hinaus setzt sich die Partei für mehr Stadtgrün ein, etwa auf Höfen, Firmengeländen und öffentlichen Plätzen. Das Ziel: eine Million neue Bäume für Berlin.

Der 45-jährige Graf, Arbeiterkind aus Neumarkt in der Oberpfalz, führt die Partei zusammen mit der Co-Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch durch den Wahlkampf. Von 2016 bis 2021 war er Vorsitzender der Grünen in Berlin. 2021 zog er in das Abgeordnetenhaus ein, seit März 2022 ist er Co-Vorsitzender der Fraktion.