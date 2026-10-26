Potsdam (dpa/bb) – Um das Schulangebot eines Wahlpflichtfachs «Feuerwehr» auszubauen, fördert das Land die freiwilligen Feuerwehren mit 500.000 Euro. Im aktuellen Schuljahr bieten 26 Schulen in Brandenburg das Fach als Wahlpflichtunterricht an. Die Schüler erlangten Kenntnisse in «Brandschutz, Erster Hilfe und im Umgang mit Gefahrensituationen», erklärte ein Sprecher des Bildungsministeriums. Das Projekt soll die Nachwuchsgewinnung für die Feuerwehren stärken.

«Sie üben, im Notfall richtig zu handeln, Verantwortung zu übernehmen und sich aufeinander zu verlassen», sagte Bildungsminister Gordon Hoffmann (CDU). Teamgeist, Hilfsbereitschaft und die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, seien Qualitäten, die weit über die Feuerwehr hinaus gebraucht würden.





Rolf Fünning, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes in Brandenburg sagte: «Die Kombination von Feuerwehr und Schule ist ein Alleinstellungsmerkmal bei der Nachwuchsgewinnung für die Brandenburger Feuerwehren.» Aber auch die Schulen profitierten von diesem Projekt. In diesem Unterrichtsfach lerne man nicht nur, wie man Feuer lösche, sondern auch, wie man sich in Notfallsituationen richtig verhalte.