Berlin (dpa/bb) – Fast 690.000 Menschen haben schon den Wahl-O-Mat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin genutzt. Das Online-Tool zählte bis Dienstag genau 689.992 Zugriffe, wie die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) am Freitag mitteilte. Weil die Zahlen von mehreren Servern und Medienpartnern zusammengetragen werden, sind sie laut bpb nicht immer tagesaktuell.

Bei der Wahl 2021 wurde der Wahl-O-Mat demnach 1.030.000 Mal genutzt, bei der Wiederholungswahl 2023 waren es 509.000 Nutzerinnen und Nutzer. Der letzte Wert ist damit bereits vor dem Wahltag am 20. September deutlich übertroffen.





Nutzerinnen und Nutzer können in dem Frage- und Antwort-Tool ihre Zustimmung, Ablehnung oder Neutralität zu 38 Thesen angeben. Die Angaben werden mit den Positionen der Parteien verglichen, die zur Abgeordnetenhauswahl antreten. Der Wahl-O-Mat zeigt dann, welche Partei der eigenen Position am nächsten kommt. Dabei wird der Grad der Übereinstimmung errechnet. Warum eine Partei eine Position vertritt, wird auch erläutert.