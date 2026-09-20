Rathenow (dpa/bb) – Die Polizei hat in einem Wohngebiet in Rathenow im Havelland Waffen und Munition in einem Keller gefunden und deshalb am Samstag mehrere Anwohner evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, transportierten Spezialkräfte die sichergestellten Gegenstände aus dem Mehrfamilienhaus und führten eine kontrollierte Sprengung durch.

Um was für Waffen es sich handelte, sagte eine Sprecherin nicht. Es gehe um einen «unteren zweistelligen Bereich». Es sei kein großes Munitionslager gewesen, so die Sprecherin der Polizei.





Zunächst bekam die Behörde einen Hinweis, dass Waffen und Munition nicht sachgerecht gelagert wurden. Der Verdacht habe sich erhärtet, so die Polizei. Anwohner mussten dann am Samstagnachmittag kurzfristig ihre Häuser verlassen, weil nicht klar war, ob die Munition gefährlich ist, wie die Sprecherin sagte. Zu weiteren Hintergründen und dazu, wem die Waffen gehörten, machte sie keine Aussagen.