Berlin (dpa/bb) – Nach einem Nachbarschaftsstreit hat die Polizei bei Durchsuchungen von zwei Wohnungen in Berlin-Britz eine Axt und andere Waffen sowie zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt. Ein 28-Jähriger hatte die Polizei alarmiert, weil er von zwei Nachbarn bedroht worden sei, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte nahmen die beiden 44 und 46 Jahre alten Nachbarn vorübergehend fest. Ihnen wurde Blut abgenommen, danach kamen sie auf freien Fuß.

Am Mittwochabend durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Männer. In der Wohnung des 46-Jährigen wurden neben der Axt weitere Waffen sowie die Medikamente entdeckt. In der Wohnung des 44-Jährigen fanden die Beamten eine Katze. Der Versuch, sie aus Tierschutzgründen mitzunehmen, lief allerdings nicht unblutig ab. Zwei Polizeikräfte seien verletzt worden. Sie wurden zur Wundversorgung in ein Krankenhaus gebracht.



