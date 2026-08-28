Berlin (dpa) – Hertha BSC will mit dem dritten Sieg im dritten Spiel der noch jungen Saison weiter in den oberen Regionen der zweiten Fußball-Liga verweilen. Nach den Erfolgen zum Auftakt beim VfL Bochum und gegen den 1. FC Heidenheim sowie dem Weiterkommen im DFB-Pokal, soll auch beim Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig am Freitag (18.30 Uhr) Zählbares herausspringen. Für Hertha-Trainer Stefan Leitl wäre ein Sieg ein vorzeitiges Geschenk zum 49. Geburtstag, den der Trainer am Samstag begeht.

Im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße muss Leitl auf den rotgesperrten Deyovaisio Zeefuik verzichten. Für den Niederländer wird Neuzugang Mads Pedersen von Beginn auf dem Platz stehen. Der Däne ist zudem auch für die Standardaufgaben vorgesehen, die zuvor der zum RSC Anderlecht gewechselte Marten Winkler übernommen hatte.





Während Hertha mit zwei Siegen gestartet ist, musste Braunschweig nach dem furiosen 6:1-Auftakt beim 1. FC Magdeburg zwei Heimniederlagen gegen Bochum sowie im Pokal gegen Union Berlin hinnehmen. Für Leitl ist die Heimschwäche der Niedersachsen ein Knackpunkt, den seine Mannschaft ausnutzen soll.