Berlin (dpa/bb) – Mit dem Start in die neue Woche müssen sich vor allem Autofahrer in Berlin auf Behinderungen einstellen: Auf den Straßen gibt es erste Sperrungen für den Berlin-Marathon am 26. und 27. September.

Bevor eines der größten Lauf-Events der Welt starten kann, gilt es, die Laufroute für die mehr als 56.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorzubereiten. Außerdem werden wieder hunderttausende Menschen an der Strecke erwartet, die die Läufer feiern und anfeuern.





Die Berliner Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Im vergangenen Jahr waren mehr als 800 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Für bestimmte Bereiche der Marathonstrecke wurde ein Messer- und Waffenverbot erlassen.

Die Laufroute führt auch in diesem Jahr über die Straße des 17. Juni und den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit und anschließend durch den Tiergarten nach Berlin-Mitte zur Karl-Marx-Allee zum Strausberger Platz in Friedrichshain.

Strecke führt am Rathaus Schöneberg vorbei

Richtung Süden geht es unter anderem entlang der Lichtenberger Straße zum Moritzplatz, Kottbusser Tor und Kottbusser Damm zum Hermannplatz in Neukölln an der Hasenheide vorbei in Richtung Westen über Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße zum Rathaus Schöneberg.

Über Friedenau und Schmargendorf führt die Strecke schließlich wieder stadteinwärts über Hohenzollerndamm und Kurfürstendamm zum Wittenbergplatz. Zum Potsdamer Platz geht es dann über die Kleiststraße und Potsdamer Straße. Die letzten vier Kilometer führen entlang der Leipziger Straße zum Gendarmenmarkt und über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zum Ziel auf der Straße des 17. Juni.

Die Straßen werden in der Regel nach dem Ende des Laufs nach und nach wieder freigegeben. Die Straße des 17. Juni bleibt jedoch länger gesperrt.