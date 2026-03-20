Groß Machnow (dpa/bb) – Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 96 zwischen Groß Machnow und Dabendorf (Landkreis Teltow-Fläming) von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge wurde der Mann am Donnerstagabend zunächst von einem Auto angefahren und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort wurde er von einem weiteren Fahrzeug erfasst. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb er noch am Unfallort.

Der Fahrer des ersten Autos erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs kam ein Gutachter zum Einsatz. Die Straße war für rund vier Stunden gesperrt.



