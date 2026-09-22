Berlin (dpa) – Der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz hat den Kontakt des Linken-Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak zu einem bekannten Berliner Clan-Mitglied scharf kritisiert. «Wer sich derart zum Sprachrohr von Clanchefs macht, sie hofiert und vorsätzlich die Nähe zu ihnen sucht, macht sich politisch unmöglich und delegitimiert die eigene politische Arbeit massiv», sagte der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag der Funke Mediengruppe.

Neben der bekannten Clan-Größe war bei der Wahlparty des Linken-Kreisverbands Neukölln am Sonntagabend auch ein propalästinensischer Aktivist anwesend gewesen, der wegen israelfeindlicher Positionen in der Kritik steht. Er soll der von der EU als terroristische Organisation eingestuften Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) nahestehen.





Von Notz kritisierte auch dies scharf: «Es ist ein völlig indiskutabler Vorgang, wenn sich ein Bundestagsabgeordneter einer Partei, die gerne die Regierende Bürgermeisterin in der Hauptstadt stellen würde, auf einer Wahlparty mit Vertretern von Organisationen fotografieren lässt, die auf der EU-Terrorliste stehen und offen mit der Hamas und ihren schlimmen Taten sympathisieren.» Die aktuellen Entwicklungen seien das direkte Resultat eines «viel zu langen Wegschauens und bewussten Leugnens des offenen Antisemitismus» in der Linkspartei.