Berlin (dpa/bb) – Keine Verschnaufpause für die Füchse Berlin. Nur zwei Tage nach dem letzten Spiel beim Super Globe in Ägypten sind sie schon wieder in der Handball-Bundesliga gefordert. Am Samstagabend treten sie beim Tabellensechzehnten SG BBM Bietigheim an (20.00 Uhr/Dyn). Das fünfte Spiel innerhalb von neun Tagen. «Das ist ein hartes Programm», sagte Trainer Nicolej Krickau.

Heute flog das Team von Kairo nach Frankfurt. Von dort ging es weiter mit dem Bus nach Bietigheim. Also kaum Zeit, um auf den Gegner vorzubereiten. Aber wegen des ohnehin schon engen Terminkalenders verzichteten die Füchse auf eine mögliche Verlegung des Spiels. «Es war unser eigener Wunsch gewesen, das so zu machen. Denn wann sollen wir das noch machen?», so Geschäftsführer Bob Hanning. «Deshalb können wir uns jetzt auch nicht darüber beschweren», fuhr er fort.





Hoffen auf Gidsel-Einsatz

Die Berliner hoffen aber auf eine Rückkehr von Welthandballer Mathias Gidsel. Der 27-jährige Däne hatte die letzten beiden Partien bei der Club-WM wegen eines schmerzhaften Pferdekusses pausieren müssen. Gegen Bietigheim könnte er aber wieder dabei sein. «Ich bin sehr zuversichtlich. Da gibt es eine siebzigprozentige Wahrscheinlichkeit, dass er spielen kann», sagte Hanning.

Aus den Köpfen herausbekommen müssen die Füchse dann aber das enttäuschende Abschneiden bei der Club-WM mit dem fünften Platz. «Wir haben nicht die Platzierung erreicht, die wir uns erhofft haben. Wir ziehen deshalb die Lehren aus diesem Turnier», sagte Torwart Lasse Ludwig. Auch für Hanning kein Grund für eine Standpauke. «Ich brauche jetzt nicht den Zeigefinger heben. Das bedarf jetzt keiner Ansprache von mir und keine Schelte nach draußen. Das weiß die Mannschaft selbst», sagte er.