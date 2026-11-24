Berlin/Magdeburg (dpa) – Vor der entscheidenden Abstimmung befürwortet die Linke-Fraktionschefin im Landtag von Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, einen Ausschluss ihrer Parteikollegin Vanessa Emde aus der Fraktion in Berlin. «Ich hoffe, dass sie dafür die Kraft haben», sagte von Angern mit Blick auf ihre Parteifreunde in der Hauptstadt der Zeitung «Rheinische Post». «Das wäre ein wichtiges Signal.»

Die Fraktion im Berliner Landesparlament will heute über die Zukunft von Emde abstimmen. Den Antrag dazu hat der Fraktionsvorstand gestellt. Damit er erfolgreich ist, müssen zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen.





Die Linke-Politikerin aus Berlin-Neukölln war bei der Wahl im September mit einem Direktmandat neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

«Die Tatsache, dass Menschen jüdischen Glaubens Angst vor uns haben, ist nicht auszuhalten», erklärte von Angern. Sie will demnächst bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt gegen AfD-Kandidat Ulrich Siegmund antreten.