Wittenberge (dpa) – Die beiden früheren Bahnrad-Weltmeister Emma Hinze und Maximilian Levy haben geheiratet. «Wir haben etwas geschaffen, das es wert ist, für immer zu bleiben! Ich liebe dich», schrieb Hinze in einem Instagram-Beitrag, in dem Fotos von der Hochzeit im brandenburgischen Wittenberge zu sehen sind. Levy kommentierte den Beitrag mit einer Liebesbekundung: «Dich zu lieben, liegt in meiner DNA.»

2021 hatten Hinze und Levy öffentlich gemacht, dass sie ein Paar sind. Hinze gewann in ihrer Karriere bislang acht WM-Titel und zudem Silber und Bronze bei Olympia. Levy sicherte sich vier WM-Titel und drei Olympiamedaillen.





Seit einigen Monaten sind die beiden Eltern eines Sohnes. Während Levy schon vor fünf Jahren seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt hatte, peilt Hinze eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles an.