Berlin (dpa) – Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys startet mit einem Heimspiel gegen einen bisher noch unbekannten Qualifikanten in die diesjährige Saison der Champions League. Nach dem Auftakt am 9. Dezember um 19.00 Uhr folgen im Pool A zwei Auswärtspartien bei Panathinaikos Athen und Galatasaray Istanbul, wie die Volleys mitteilten, nachdem der Europäische Volleyball-Verband CEV die Termine für die Gruppenphase festgelegt hatte.

Gegen beide Clubs spielt die Mannschaft von Volleys-Trainer Andrea Anastasi erstmals in der europäischen Königsklasse. Die sieben Gruppensieger sowie die fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runden. Die restlichen Gruppenzweiten sowie die drei besten Gruppendritten spielen in der Challenge Round des unterklassigen CEV-Pokals weiter.





Im kommenden Jahr kehrt der ehemalige Volley Timothée Carle mit Athen am 26. Januar in die Max-Schmeling-Halle zurück. Das Gruppenfinale gegen die mit internationalen Topspielern wie Olympiasieger Jean Patry oder dem US-Amerikaner Micah Ma’a besetzten Istanbuler steigt am 17. Februar (jeweils 19.00 Uhr).