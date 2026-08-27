Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys bereiten sich mit sieben Testspielen auf die Mission Titelverteidigung in der Volleyball-Bundesliga vor. Ab Mitte September beginnt für die dann aus lediglich acht Profis bestehende Mannschaft die Serie, wie die Volleys mitteilten.

Zu den seit einer Woche an den Grundlagen feilenden sechs Spieler, die nicht zu den jeweiligen Nationalmannschaften abgestellt sind, gesellen sich bis zum Testspielstart noch Nolan Flexen und Neuzugang Ryan Barnett hinzu. Erst kurz vor dem Start der Bundesliga am 21. Oktober mit dem Heimspiel gegen die FT Freiburg wird das Team von Trainer Andrea Anastasi komplett sein.





Auswärts in Frankreich und Polen

Den Testspielauftakt am 17. und 18. machen zwei nicht öffentlich ausgetragene Spiele gegen die Helios Grizzlys Giesen. Dort steht seit Saisonbeginn Markus Steuerwald an der Seitenlinie, der die Volleys in den Final-Playoffs noch betreut hatte. Am 26. September treffen die Berliner auf die Netzhoppers in Storkow (13.00 Uhr), ehe dann eine Woche später eine Frankreichreise mit den Partien gegen Stade Poitevin Poitiers und Tours VB am 3. und 4. Oktober ansteht.

Traditionell schließen die Berliner die Testspielserie mit der Teilnahme am Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia in Zalasewo bei Posen ab. Dort geht es am 10. Oktober gegen Erik Shojis ehemaligen Verein Asseco Resovia Rzeszów, einen Tag später stehen die Spieler von PGE GiEK Skra Bełchatów oder ZAKSA Kędzierzyn-Koźle auf der anderen Seite des Netzes.

Wiederum eine Woche später geht es im Ligacup in Hildesheim vom 16. bis 18. Oktober um den ersten Titel der Saison. Zum Auftakt gibt es ein Wiedersehen im Berlin-Brandenburgischen Derby mit den Netzhoppers.