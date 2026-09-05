Potsdam (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben bei der Generalprobe für die Europameisterschaft einen weiteren Sieg gegen die Niederlande eingefahren. In der ausverkauften Potsdamer MBS Arena gewann das Team von Bundestrainer Massimo Botti das Testspiel mit 3:0 (25:17, 25:18, 25:20). Schon am Vorabend hatte die DVV-Auswahl gegen die Niederländer souverän gewonnen. Erfolgreichster deutscher Angreifer vor 2.000 Fans war Erik Röhrs mit 12 Zählern.

Deutschland startet am 10. September (19.00 Uhr deutsche Zeit) im rumänischen Cluj-Napoca gegen die Türkei in die EM. Die weiteren Gruppengegner sind Lettland, Rumänien, die Schweiz und Olympiasieger Frankreich. Diagonalspieler Georg Grozer verpasst das Turnier verletzungsbedingt.



