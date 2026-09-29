Berlin (dpa/bb) – Der Bruch einer größeren Wasserleitung hat in Berlin-Siemensstadt Keller volllaufen lassen und Straßen und Gehwege unterspült. Über mehrere Stunden lief in der Nacht am Wernerwerkdamm über eine Million Liter Wasser aus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

In 14 Wohnhäusern und einem Industriegebäude steht das Wasser zum Teil bis zur Kellerdecke. Straßen und Gehwege wurden unterspült. Auf Gehwegen brachen Pflastersteine ein und hinterließen Löcher. Straßen waren mit Matsch und Pfützen bedeckt.





1.200 Anwohner ohne Wasser und Strom

Mehrere Straßenzüge sind ohne Strom und die Versorgung mit Trinkwasser ist unterbrochen. 1.200 Anwohner sind laut den Angaben davon betroffen. Laut einer ersten Prüfung von Statikern vor Ort sind die Gebäude nicht einsturzgefährdet. Die Bewohner können also vorerst in den Häusern bleiben. Die Gebäude sollen aber weiter geprüft werden.

Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Die Feuerwehr ist mit 60 Kräften im Einsatz und hat mit dem Abpumpen der Keller begonnen. Der Einsatz soll noch bis zum Nachmittag dauern.