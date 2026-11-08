Berlin (dpa) – Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben im Hauptstadt-Derby gegen Hertha BSC ein Zeichen im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga gesetzt. Das Team aus dem Süden gewann das Spitzenspiel im Stadion Lichterfelde mit 5:0 (2:0).

Viktoria steht an der Tabellenspitze und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf Liga-Neuling Hertha. Vor mehr als 2.500 Fans trafen Melina Reuter (37. Minute), Katharina Krist (41.), Nina Ehegötz (46.) und Anna Höfker (84./89.) für die Gastgeberinnen.





Entscheidung direkt nach der Pause

Die Stimmung beim Derby war gut. Auch viele Hertha-Fans waren nach Lichterfelde gefahren. Viktoria war das spielbestimmende Team. Für die Führung brauchte es aber ein Missverständnis in der Hertha-Abwehr. Das 2:0 bereitete Reuter mit einem tollen Solo vor. Nur 20 Sekunden nach dem Seitenwechsel sorgte Ehegötz für die Vorentscheidung.

Hertha wurde dann zwar aktiver. Lotte Reimold (52.) traf den Pfosten. Aber in Gefahr geriet der Viktoria-Sieg nicht mehr. Höfker setzte in der Schlussphase noch ein Doppelpack.