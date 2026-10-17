Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Rosenthal ist ein vierjähriges Mädchen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 68-jähriger Mann am Freitagabend in seinem Auto unterwegs, als das Kind plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen sein soll.

Das Auto erfasste das Mädchen, das durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein soll. Das Kind erlitt Schürfwunden am Kopf, an den Händen und im Beckenbereich. Rettungssanitäter brachten es mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.





Der 68-jährige Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.