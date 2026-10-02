Berlin (dpa/bb) – Ein Fahrzeug soll in Berlin-Hellersdorf einen Vierjährigen angefahren haben und danach unerlaubt weitergefahren sein. Das Kind erlitt bei dem Unfall am frühen Donnerstagabend eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Die Behörde ermittelt demnach nach dem Unfallhergang. Laut Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Transporter handeln. Der Junge soll auf die Straße gelaufen und dort angefahren worden sein. Ob er in Begleitung war, war zunächst nicht klar. Zur Unfallstelle wurde laut Polizei auch ein Rettungshubschrauber geschickt.



