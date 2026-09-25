Lichterfeld-Schacksdorf (dpa/bb) – Wie sieht Dogdance aus und wo sollten Hunde am besten massiert werden? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, ist beim ersten Hundefestival «Beat & Bark» in Brandenburg richtig. Drei Tage lang werde die Lausitz ab heute (Freitag) «zur Bühne für alles, was Menschen und Hunde verbindet: Sport, Musik, Bewegung, Begegnung», teilten die Veranstalter mit. Veranstaltungsort ist das Besucherbergwerk F60.

Geplant sind Dutzende Workshops, Sport-Events und Vorträge: Neben Massage und Tanz stehen auch Hundefitness, Hindernislauf, Erste Hilfe am Tier und Stand-up-Paddling mit dem Hund auf dem Programm in Lichterfeld-Schacksdorf im Landkreis Elbe-Elster. Außerdem gibt es eine Hundemodenschau und einen Nachtlauf an den ersten Abenden, bei dem sich Herrchen, Frauchen und ihre Vierbeiner messen können.





«Ein Wochenende unter Artgenossen vor imposanter Kulisse» versprechen die Veranstalter. Das Besucherbergwerk F60 ist eine Abraumförderbrücke am Bergheider See. Sie gilt als Monument der Industriekultur und ist als «liegender Eiffelturm der Lausitz» bekannt. Die einstige Förderbrücke ist den Angaben zufolge rund 500 Meter lang und fast 80 Meter hoch. Umgeben ist sie von einem weitläufigen Freigelände und einem Sandstrand, auf denen das Hundefestival ausgetragen wird.