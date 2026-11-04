Berlin (dpa/bb) – Ein 25-Jähriger soll innerhalb von gut einer halben Stunde vier Geschäfte in Charlottenburg überfallen haben. Das teilte die Polizei mit. Nach dem vierten Überfall nahmen Einsatzkräfte den Mann fest. Die Serie begann am Montagabend gegen 19.15 Uhr. Der Maskierte soll zunächst erfolglos versucht haben, einen Blumenladen zu überfallen. Kurz darauf soll er in einem weiteren Geschäft Geld aus der Kasse genommen haben. Ein zweiter Versuch in einem Blumenladen gegen 19.45 Uhr scheiterte. Beim vierten Überfall gegen 19.50 Uhr gelang es ihm, an Geld zu kommen. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über die Serie berichtet.