Biesenthal (dpa) – Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit drei Mopeds sind in Brandenburg vier Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Abend bei Biesenthal im Landkreis Barnim, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der Autofahrer mehrere Fahrzeuge überholen – und stieß dabei mit drei von vier entgegenkommenden Mopeds zusammen. Der Wagen geriet dann in Brand.

Die drei Fahrer der Kleinkrafträder sowie eine Mitfahrerin erlitten laut Polizei bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Fahrer des vierten Mopeds konnte dem Wagen ausweichen und blieb unverletzt. Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.





Notfallseelsorger und Einsatznachsorge-Teams betreuen Angehörige der tödlich Verunglückten, die zum Teil an der Unfallstelle erschienen sind, und auch Einsatzkräfte. Die Fahrbahn auf der Landesstraße 200 wurde für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Identifikation der Toten laufe noch, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der Unfall passierte gegen 19.40 Uhr.