Biesenthal (dpa/bb) – Nach dem Tod von vier Teenagern bei einem schweren Verkehrsunfall in Biesenthal hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. «Heute fehlen vier junge Menschen in ihren Familien, in ihren Freundeskreisen, in ihrer Nachbarschaft», schrieb Woidke auf dem Profil der Staatskanzlei bei Instagram. «Für ihre Familien und Freunde ist von einem Moment auf den anderen nichts mehr wie zuvor. Dafür gibt es keine passenden Worte. Ich möchte allen, die trauern, mein tief empfundenes Mitgefühl aussprechen.»





Eine Gruppe von Teenagern war am Mittwochabend auf vier Mopeds unterwegs. Ein Auto überholte mehrere Fahrzeuge und erfasste drei der Mopeds. Vier junge Menschen im Alter von 14, 15, 16 und 19 Jahren starben, wie die Polizei mitteilte. Der 61 Jahre alte Autofahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der vierte junge Mopedfahrer konnte dem Auto ausweichen.