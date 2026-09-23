Osnabrück/Berlin (dpa) – Die Polizei sucht nach vier vermissten Minderjährigen aus Osnabrück, die gemeinsam nach Berlin gereist sein sollen. Einer von ihnen – ein 16-jähriger – sei auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen, teilte die Polizei mit. Zu der Gruppe gehören außerdem ein 12-Jähriger, ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger. Sie werden seit dem vergangenen Wochenende vermisst.

Laut Polizei wurde die Gruppe zuletzt heute am frühen Nachmittag in der Nähe des U-Bahnhofs Vinetastraße in Berlin-Pankow lokalisiert. Dort liege der Schwerpunkt der Suche. Die Vermissten aus der niedersächsischen Stadt nutzen demnach vermutlich häufig S- und U-Bahnen. Die Polizei bittet Menschen, die Hinweise auf ihren Aufenthaltsort haben, sich zu melden.



