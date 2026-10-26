Rüdersdorf (dpa/bb) – Nach der Zerstörung von vier abgestellten Lkw in Rüdersdorf rund 30 Kilometer östlich von Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Sattelzüge brannten am Samstagabend völlig aus. Ein Sprecher der Polizei sagte, nach ersten Zeugenhinweisen sei von Brandstiftung auszugehen. Der Schaden werde auf mindestens eine Million Euro geschätzt.

Laut Polizeisprecher war noch unklar, wem die Lastwagen gehören. Die Fahrzeuge waren auf einem Gelände in Herzfelde-Rüdersdorf (Kreis Märkisch-Oderland) neben anderen Lkw abgestellt. Menschen waren nicht darin.





Zunächst war am Samstagabend ein Lastwagen in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf benachbarte Fahrzeuge über. Es blieben nur Wracks übrig.