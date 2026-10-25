Rüdersdorf (dpa/bb) – In einem Gewerbegebiet in Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) haben am Samstagabend vier Lkw gebrannt. «Ein Lkw geriet in Vollbrand und griff auf benachbarte Fahrzeuge über, sodass vier Tanklaster vollständig zerstört wurden», schrieb ein Sprecher der Polizei. Der Schaden wird von den Beamten auf einen Wert im «niedrigen siebenstelligen Bereich geschätzt».

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits auf mehrere der insgesamt neun in einer Reihe abgestellten Tanklaster übergegangen. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich in den Fahrerkabinen der betroffenen Fahrzeuge keine Menschen. Auch die Arbeiter auf dem Gelände konnten den Gefahrenbereich rechtzeitig verlassen. Die Polizei ermittelt nun.



