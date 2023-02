Woche drei bei Vier gegen die Pfunde, der großen Abnehmaktion vom Berliner Abendblatt und Schlager Radio (106,0 UKW): Heike, Kerstin, Wolfgang und Daniela sind auf dem besten Weg, langfristig ihr Wunschgewicht zu erreichen.

Heike befindet sich von Anfang an in einer moderaten Reduktionsphase und isst für eine Diät verhältnismäßig viel. Denn ihr Stoffwechsel lief zu Beginn gar nicht mehr. Mittlerweile hat dieser aber kräftig an Fahrt aufgenommen und sie hat vier Kilo reines Körperfett abgenommen. „Es geht mir super gut“, freut sich die Sachbearbeiterin aus Zeuthen. Zudem macht Heike Ausdauersport und konnte 1,5 Kilogramm Muskelmasse regenerieren.

Daniela Kielkowski ist zufrieden

Auch Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski ist zufrieden: „Der Stoffwechsel läuft bei Heike auf vollen Touren. Doch wir dürfen ihn nicht überstrapazieren.“ Deshalb geht Heike nach dieser Woche aus der Reduktion, um dann in der sogenannten Erhaltungsphase wieder vermehrt zu Kohlenhydraten zu greifen.

Bei Daniela Kielkowski heißt es nicht „Abnehmen auf Teufel komm raus“. „Als Ärztin trage ich Verantwortung. Es ist immer besser, langsam und bedächtig abzunehmen und den Stoffwechsel im Blick zu haben. Das ist auch der Grund, weshalb Radikal-Diäten dem Körper und der Gesundheit eher schaden und nicht dazu führen, dass man auf Dauer sein Gewicht hält“, erklärt Daniela Kielkowski.

Brot, Nudeln und Kartoffeln beim Abnehmen

Genau aus diesem Grund musste auch Kandidatin Kerstin erst einmal kräftig zu Kohlenhydraten wie Brot, Kartoffeln und Nudeln greifen, damit sich ihr Stoffwechsel erholen konnte. Die Steuerfachangestellte aus Lichtenberg ist jetzt die erste Woche in der Reduktion. Auch sie isst noch verhältnismäßig viel für eine Diät. Trotzdem konnte sie zu ihrer großen Freude ein Kilo Fett abbauen.

Wie es mit den vier Kandidaten weitergeht, erfahren Sie immer mittwochs im Berliner Abendblatt und bei Schlager Radio.