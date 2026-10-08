Potsdam/ Berlin (dpa/bb) – Wechselhafte Tage stehen in Berlin und Brandenburg an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis zum Ende der Woche viele Wolken, Regen und etwas Sonne. Der Donnerstag startet demnach nass: Der DWD prognostiziert leichten Regen bei bedecktem Himmel.

Im Verlauf des Tages lockern die Wolken den Angaben zufolge auf und auch die Niederschläge lassen nach. Von Nordwest nach Südost werden Höchstwerte von 16 bis 21 Grad erwartet. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf Tiefstwerte zwischen 9 und 7 Grad. Laut den Wetterexperten bleibt es weitgehend trocken.





Am Freitag rechnet der DWD mit einem Mix aus Sonne und Wolken, später werden die Wolken der Prognose zufolge von West nach Ost wieder dichter und bringen Regen mit. Nur zwischen dem Oderbruch und der Niederlausitz erwartet der DWD erst am Abend leichte Niederschläge. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 14 und 16 Grad. In der Nacht zu Samstag zieht der Regen weitestgehend ab, den Angaben zufolge sind dann einzelne Schauer möglich.

Auch am Samstag und Sonntag kommt es laut DWD noch zu einzelnen Schauern, bei wechselnder Bewölkung. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 14 und 17 Grad. Der Prognose zufolge sind am Sonntag lokal zudem Gewitter möglich.