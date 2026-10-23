Potsdam (dpa/bb) – Am Wochenende wird es in Berlin und Brandenburg unbeständig. Das Herbstwetter zeichnet sich durch einen Wechsel von Sonne, Regen und Wolken aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Heute steigen die Höchsttemperaturen auf 12 bis 15 Grad. Zunächst ist es sonnig, ab dem Mittag nehmen die Wolken zu und es kann zu Regen kommen. In der Nacht zum Samstag soll es bei Tiefsttemperaturen von 6 bis 9 Grad weitgehend trocken bleiben.

Am Samstag erwartet der DWD zunächst Wolken und Regen und Wolken, am Nachmittag könnte sich häufiger die Sonne zeigen. Vereinzelt kann es bei Höchstwerten von 11 bis 13 Grad zu stürmischen Böen kommen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es windig. Bei Tiefstwerten um 6 Grad sind zeitweise Schauer möglich. Auch am Sonntag ist es bewölkt. Mit einzelnen Regenschauern und stürmischen Böen ist bei maximal 11 bis 14 Grad zu rechnen.



