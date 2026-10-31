Potsdam (dpa/bb) – Das Wochenende zeigt sich in Berlin und Brandenburg vor allem bewölkt. Heute liegen die Höchstwerte bei 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei soll es stark bewölkt aber trocken bleiben. In der Nacht zum Sonntag sinken die Tiefstwerte auf 5 bis 2 Grad. Es bleibt bei vielen Wolken sowie lokalem Nebel.

Am Sonntag kann es laut DWD bei vielen Wolken vereinzelt regnen. Die Höchstwerte betragen 8 bis 11 Grad. In der Nacht zum Montag sinken die Tiefstwerte bei Wolken und Nebel auf 4 bis minus 1 Grad. Am Montag bleibt es stark bewölkt, lokal ist ein wenig Niederschlag möglich. Die Höchsttemperaturen steigen auf 7 bis 11 Grad.



