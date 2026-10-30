Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Ein teils trübes Wochenende steht Berlin und Brandenburg bevor. Am heutigen Freitag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stark bewölkt. Am Vormittag erwartet der Wetterdienst dann streckenweise Nebel. Es bleibt trocken, bei Höchstwerten zwischen 9 und 12 Grad.

Der Samstag startet mit dichten Wolken. Vereinzelt erwartet der DWD etwas Sprühregen, in der zweiten Tageshälfte lockern die Wolken möglicherweise regional auf. Die Temperaturen erreichen demnach maximale Werte zwischen 10 und 12 Grad.





Auch am Sonntag ist machen Orts eventuell etwas Sonne zu sehen: Der DWD rechnet mit wechselnder bis starker Bewölkung. Der Prognose zufolge bleibt es trocken, bei Höchstwerten zwischen 8 und 10 Grad.