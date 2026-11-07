Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Es wird sonnig in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Morgen zunächst noch Nebel, später wird mit viel Sonnenschein gerechnet. Die Höchstwerte liegen je nachdem, wie bewölkt es ist, zwischen 5 Grad in der Prignitz und 8 Grad in der Niederlausitz.

Für die Nacht zu Sonntag rechnet der DWD vielerorts mit einem klaren Himmel und Tiefstwerten zwischen -5 und 0 Grad. Im Verlauf der Nacht kommt es demnach gebietsweise zu Nebel. Verbreitet wird mit Frost gerechnet.





Auch der Sonntag startet neblig. Später erwartet der DWD dann wolkiges bis heiteres Wetter. Im Westen Brandenburgs ziehen voraussichtlich teils starke Wolken auf. Der Prognose zufolge bleibt es in beiden Bundesländern trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad.

Der Wochenstart bringt neben wolkigen Abschnitten heiteres und weitgehend trockenes Wetter. Bis zum Mittag erwartet der DWD noch gebietsweise Nebel sowie Hochnebel. Besonders zähe Nebelfelder könnte es in der Uckermark geben – der DWD rechnet in diesem Fall dort mit Temperaturen um 4 Grad. Im Rest der Region liegen die Höchsttemperaturen zwischen 6 und 8 Grad.