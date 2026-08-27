Potsdam (dpa/bb) – Das Wetter zeigt sich in Berlin und Brandenburg zunächst noch freundlich, ehe sich zum Wochenende ein Umschwung ankündigt. Heute ziehen wiederholt Wolkenfelder durch, dazwischen scheint viel die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Freitag verdichten sich von Südwesten her die Wolken, niederschlagsfrei bleibt es aber. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 15 Grad.

Am Freitag wird es dann stark bewölkt bis bedeckt. Laut DWD ist wiederholt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen, Unwetter sind nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte bleiben bei 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Samstag lockert es größtenteils auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 15 Grad. Am Samstag zeigt sich anfangs viel Sonne, im Tagesverlauf bilden sich jedoch teils dichte Quellwolken und einzelne Schauer. Die Höchstwerte erreichen 23 bis 25 Grad.



