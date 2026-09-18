Berlin (dpa/bb) – Fahrgäste der S-Bahn müssen sich aufgrund von zwei Polizeieinsätzen auf Verzögerungen einstellen. Der S-Bahn-Verkehr sei zwischen Nöldnerplatz und Friedrichsfelde Ost unterbrochen, wie die S-Bahn mitteilte. Auf den S-Bahnlinien S5, S7 und S75 komme es deshalb zu Ausfällen und Verspätungen.

Nach Angaben der Bundespolizei wurde am S-Bahnhof Lichtenberg ein herrenloses Gepäckstück gefunden, das sich als ungefährlich herausgestellt habe. Die Maßnahmen seien nach zwei Stunden beendet worden, sagte ein Sprecher.





Auch der Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Landsberger Allee war den Angaben zufolge unterbrochen. Auf den Linien S41, S42, S8 und S85 sei der Verkehr eingeschränkt, hieß es von der S-Bahn. Laut Bundespolizei beobachtete eine Zeugin dort Personen auf einer S-Bahn und rief die Polizei. Einsatzkräfte konnten niemanden antreffen. Die Strecke sei nach knapp 45 Minuten wieder freigegeben worden.