Berlin (dpa/bb) – Gut ein Jahr nach einem Schuss auf ein Restaurant in Berlin-Neukölln sind vier Männer zu Haftstrafen zwischen vier und fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht sprach die Angeklagten im Alter von 21 bis 26 Jahren der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung und der Sachbeschädigung schuldig, einen 21-Jährigen zudem des unerlaubten Waffenbesitzes, teilte eine Justizsprecherin mit.

Die Angeklagten sollen einen Restaurantbesitzer in Neukölln zwischen September und November 2025 unter Druck gesetzt und Schutzgeld gefordert haben. Der damals 47-Jährige sollte laut Anklage für eine «nicht konkretisierte Unterstützung» Summen zwischen 3.000 und 50.000 Euro zahlen. Als sich der Mann weigerte, sei er mit Schüssen bedroht worden.





Schuss durch ein Fenster

Am 29. September 2025 sei in der Nacht tatsächlich durch ein Fenster des Restaurants in einen Deckenbalken geschossen worden. Zu dem Zeitpunkt hätten sich laut Ermittlungen zahlreiche Personen im Lokal befunden. Zuletzt habe einer der Angeklagten dem Geschäftsmann telefonisch gedroht, dass er dessen Familie umbringen werde, sollte die Geldforderung nicht erfüllt werden. Zu einer Zahlung sei es nicht gekommen.

Nach einer Zunahme von Schusswaffenkriminalität wurde bei der Polizei im November 2025 die Sondereinheit des Landeskriminalamtes «Ferrum» (lateinisch für «Eisen») eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft zog mit der neuen Ermittlungsgruppe «Telum» (lateinisch für «Angriffswaffe») nach. Im Rahmen ihrer Arbeit entstand die Anklage gegen die vier jungen Männer.

Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen von bis zu sieben Jahren und vier Monaten beantragt. Die Verteidiger plädierten auf Freisprüche. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.