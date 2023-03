Ab 20. März werden die Berliner Ordnungsämter in einer Schwerpunktaktion gegen unerlaubtes Parken vorgehen. Auch Radler auf Gehwegen stehen im Fokus.

Verspätete Busse, Eltern, die mit dem Kinderwagen auf die Straße ausweichen müssen, gefährlich zugestellte Kreuzungen – all das gehört zum Alltag der Berliner und ist in vielen Fällen auf falsches Parken von Autofahrern zurückzuführen. Sehr häufig werden dadurch andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt, manchmal sogar akut gefährdet.

Schwerpunkte der Verkehrskontrollen

Daher werden in der 12. Kalenderwoche, die am 20. März beginnt, alle Berliner Ordnungsämter gemeinsame Schwerpunktkontrollen zu diesem Tatbestand durchführen. Geachtet wird unter anderem auf Fahrzeuge, die auf Geh- und Radwegen, Schutzstreifen, Busspuren, in zweiter Reihe oder in Kreuzungsbereichen abgestellt sind.

Auch KFZ-Fahrer, die auf nicht für sie vorgesehenen Flächen parken, sollten nicht nur, aber gerade in der kommenden Woche zweimal nachdenken. Die Ordnungsämter haben besonders Schwerbehindertenparkplätze, Ladezonen und Parkplätze für E-Fahrzeuge im Blick. Auch das klassische Parken ohne gültigen Parkschein wird selbstverständlich geahndet.

Radfahrer aufgepasst

Allerdings stehen nicht nur Auto- und LKW-Fahrer im Fokus der Behörden. Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollen werden Radfahrer sein, die unerlaubt Gehwege befahren. Die Ordnungsämter teilen mit, es sei Ziel der Aktion, „regelkonformes Verhalten zu fördern (…) und damit die Verkehrssischerheit für die Allgemeinheit zu erhöhen“.

