Potsdam (dpa/bb) – Ab heute führt die Polizei in Brandenburg eine Woche lang verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Laut einem Sprecher der Polizei werden die Beamten verstärkt auf «Straßen mit Allee-Charakter» kontrollieren. Ansonsten gebe es keine örtlichen Schwerpunkte – die Menschen in Brandenburg müssten überall mit Blitzern rechnen, so der Sprecher. Neben der Geschwindigkeit prüft die Polizei die Autos auch auf andere Verkehrsdelikte wie beispielsweise ordnungsgemäße Beleuchtung und Beladung.

Die Aktion dauert eine ganze Woche bis zum Sonntag, dem 11. August an. Zu schnelles Fahren gilt als häufige Unfallursache. Die «Operation Speed» findet europaweit zur verstärkten Verkehrsüberwachung statt.

Zuletzt hatte es im April eine großangelegte Blitzer-Aktion gegeben, bei der in Brandenburg an 131 Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurde. Im vergangenen Jahr wurden in dem Bundesland insgesamt 74.037 Verkehrsunfälle registriert. Häufige Unfallursache ist neben zu hohem Tempo vor allem fehlender Sicherheitsabstand.