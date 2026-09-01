Berlin (dpa/bb) – Aufgrund von Signalstörungen kommt es zu Verspätungen und Ausfällen bei mehreren S-Bahn-Linien. Wie die S-Bahn-Berlin mitteilte, sind die Linien S3, S5, S7 und S75 betroffen. Zudem werden die Ringbahn und die S15 von den Störungen ausgebremst – auch hier kommt es zu Verspätungen. Den Angaben zufolge fährt die Ringbahnlinie S42 zudem nur im 10-Minuten-Takt. Die defekten Signale in Wedding und am Ostkreuz würden repariert, hieß es.