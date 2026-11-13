Berlin (dpa/bb) – Eine in Berlin-Buch vermisste hochschwangere Frau und ihre beiden Kinder sind wieder aufgetaucht. Nach einem Zeugenhinweis trafen Einsatzkräfte die drei am Donnerstagabend auf einer Straße in Tempelhof an, wie die Polizei mitteilte.

Es gehe der Frau und ihren ein und drei Jahre alten Söhnen gut, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Wo genau sich die drei aufhielten, sagte die Polizei mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte nicht. Grund für das Verschwinden sei jedoch keine Straftat, hieß es weiter.





Die hochschwangere Frau hatte am Mittwoch mit Söhnen ihre Wohngruppe in Berlin-Buch verlassen. Weil sie dorthin nicht zurückkehrten, gab die Polizei am Donnerstag einen Suchaufruf raus. Die Frau sei wegen ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft dringend auf medizinische Hilfe angewiesen, hatte es darin geheißen.