Potsdam (dpa) – Ein verschollen geglaubtes französisches Barockkunstwerk aus dem 17. Jahrhundert ist zurück in Potsdam. Nach mehr als 80 Jahren kehrte das Gemälde «Heilige Familie» von Charles Le Brun an seinen Platz im Neuen Palais zurück. Das Werk des Hofmalers von Ludwig XIV. war nach dem Zweiten Weltkrieg aus den preußischen Sammlungen verschwunden und befand sich zuletzt in Kanada.

«Es ist eine Sensation, dass ein verloren geglaubtes Meisterwerk nach Potsdam zurückkehrt», sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer anlässlich der Übergabe und sprach von einem großen Gewinn für das kulturelle Erbe. «Das Gemälde ist nicht nur ein bedeutendes Zeugnis französischer Barockmalerei, sondern auch eng mit der Geschichte des preußischen Kulturerbes verbunden.» Unterstützt wurde die Rückkehr des Gemäldes von der Ernst von Siemens Kunststiftung und den Freunden der Preußischen Schlösser und Gärten.





Nach seinem Verschwinden 1945 tauchte es erst 2021 wieder auf

Das Gemälde von 1655 gehörte den Angaben zufolge zu den wichtigsten Ankäufen des preußischen Königs Friedrichs des Großen für das neu erbaute Schloss Neues Palais in Potsdam. Der König ließ die Darstellung des schlafenden Jesuskinds mit der Heiligen Familie in eine der Gästewohnungen des Schlosses hängen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Bild – wie viele andere auch – in das Schloss Rheinsberg ausgelagert, wo es sich bis zum 30. Juli 1945 nachweisen lässt. Danach verlor sich seine Spur. Erst Jahrzehnte später tauchte das Werk in einem Berliner Auktionshaus wieder auf. Der kanadische Ersteigerer wandte sich 2021 an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Ein Gutachten bestätigte, dass es sich tatsächlich um das verloren geglaubte Bild von Le Brun handelt.

Es kehrt zurück an den Ort, den Friedrich II. ausgewählt hatte

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) betonte die wechselvolle deutsche Geschichte mit Frankreich – etwa mit den Hugenotten, die der Große Kurfürst im Jahr 1685 ins Land holte und welche das Leben prägten. «Unser Land hat Frankreich aufgenommen, bekämpft, bewundert und nachgeahmt – manchmal gleichzeitig. Dass ein französisches Meisterwerk nach Potsdam heimkehrt – das ist kein Widerspruch, das ist Landesgeschichte in einem Satz.»

Le Bruns Meisterwerk soll nach seiner Restaurierung wieder für alle in Potsdam zu bewundern sein. Im Neuen Palais werde das Werk an den von Friedrich II. dafür vorgesehenen Ort im Schreibkabinett des Oberen Fürstenquartiers zurückkehren, heißt es vom Ministerium. In Potsdam sei noch der ursprüngliche mit Blüten und Blattranken verzierte vergoldete Schmuckrahmen erhalten.