Berlin (dpa) – Tagelang wird eine 13-Jährige aus Berlin-Marzahn vermisst. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Die Leiche des gesuchten Mädchens wurde in Brandenburg gefunden.

Was wir wissen

Fund der Leiche: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des gesuchten Mädchens gefunden. Sie lag demnach in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des gesuchten Mädchens gefunden. Sie lag demnach in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg. Verdächtiger: Im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens wurde laut Staatsanwaltschaft ein Verdächtiger gefasst. Der Mann hat sich demnach selbst schwer verletzt und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens wurde laut Staatsanwaltschaft ein Verdächtiger gefasst. Der Mann hat sich demnach selbst schwer verletzt und befindet sich in einem kritischen Zustand. Große Suche: Die Polizei startete am Freitag eine großangelegte Suche mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne. Der Schwerpunkt lag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Abgesucht wurden auch Grünanlagen und die Umgebung des Kaufparks Eiche.

Die Polizei startete am Freitag eine großangelegte Suche mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne. Der Schwerpunkt lag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Abgesucht wurden auch Grünanlagen und die Umgebung des Kaufparks Eiche. Hinweistelefon: Die Polizei richtete ein Hinweistelefon ein und bat Zeugen, sich telefonisch oder per Hinweis-Mailadresse des Landeskriminalamts zu melden.

Die Polizei richtete ein Hinweistelefon ein und bat Zeugen, sich telefonisch oder per Hinweis-Mailadresse des Landeskriminalamts zu melden. Verschwinden: Die 13-jährige Lisa T. verließ am Dienstag gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in Berlin-Marzahn. Sie wollte gegen 7.30 Uhr mit dem Bus vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Dort kam sie nicht an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass sie nicht freiwillig ihr familiäres Umfeld verlassen hat.

Was wir nicht wissen