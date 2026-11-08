Einsatzkräfte sind in der Nähe des Fundorts im Einsatz.
Einsatzkräfte sind in der Nähe des Fundorts im Einsatz. Foto: Marco Porzig/dpa

Berlin (dpa) – Tagelang wird eine 13-Jährige aus Berlin-Marzahn vermisst. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Die Leiche des gesuchten Mädchens wurde in Brandenburg gefunden. 

Was wir wissen

  • Fund der Leiche: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des gesuchten Mädchens gefunden. Sie lag demnach in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg.
  • Verdächtiger: Im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens wurde laut Staatsanwaltschaft ein Verdächtiger gefasst. Der Mann hat sich demnach selbst schwer verletzt und befindet sich in einem kritischen Zustand.
  • Große Suche: Die Polizei startete am Freitag eine großangelegte Suche mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne. Der Schwerpunkt lag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Abgesucht wurden auch Grünanlagen und die Umgebung des Kaufparks Eiche. 
  • Hinweistelefon: Die Polizei richtete ein Hinweistelefon ein und bat Zeugen, sich telefonisch oder per Hinweis-Mailadresse des Landeskriminalamts zu melden. 
  • Verschwinden: Die 13-jährige Lisa T. verließ am Dienstag gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in Berlin-Marzahn. Sie wollte gegen 7.30 Uhr mit dem Bus vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Dort kam sie nicht an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass sie nicht freiwillig ihr familiäres Umfeld verlassen hat.

Was wir nicht wissen

  • Tod und Tathergang: Bislang wurden weder die Todesursache noch der Todeszeitpunkt bekanntgegeben. Auch was der 13-Jährigen seit ihrem Verschwinden genau widerfahren ist, ist unklar.
  • Motiv: Über ein mögliches Motiv gibt es derzeit keine Angaben. 
  • Tatverdächtiger: Die Identität des Verdächtigen ist laut Staatsanwaltschaftssprecher bislang ungeklärt. 